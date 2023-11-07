توقع استبعاد ضريبة الدخل من خطة زيادة الضرائب في اليابان

قال ماكوتو نيشيدا رئيس لجنة الضرائب في حزب كوميتو المشارك في الحكومة الائتلافية باليابان إن اليابان يمكن أن تبدأ بزيادة ضريبة الشركات والتبغ لتمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي للبلاد.



وقال نيشيد في تصريحات لوسائل الإعلام إنه قد يتم استبعاد ضريبة الدخل من أي زيادة مقررة لتمويل الإنفاق العسكري، لتجنب التعارض مع الخفض المقرر لضريبة الدخل في إطار أحدث حزمة تحفيزات اقتصادية حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



ولم يحدد نيشيدا ما إذا كان سيتم استبعاد الدخل من زيادة الضرائب بشكل دائم أم مؤقت، مشيرا إلى أنه لا يعتزم بدء زيادة الضرائب في العام المقبل.



وقال نيشيدا إن خفض الضرائب قد لا يقتصر على عام واحد، في ضوء حالات الغموض الاقتصادي الحالية، بما في ذلك احتمال تطبيع السياسة النقدية لليابان.