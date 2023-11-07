تراجع حدة التوترات بين أستراليا والصين بعد زيارة رئيس الوزراء الأسترالي لبكين

اجتمع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء، التي أكدت مدى تحسن العلاقات بين الشريكين التجاريين الرئيسيين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

ونقل بيان أصدرته الحكومة الأسترالية عن لي تشيانج القول إن المحادثات تمثل فعليا استئناف الاجتماعات السنوية بين الجانبين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر البيان أن الصين مستعدة للعمل مع أستراليا لتعزيز الاتصالات وتعميق الثقة وتوسيع التعاون العملي وإدارة الخلافات بشكل صحيح.

ومن جانبه، أكد ألبانيز أنه من المهم إزالة جميع القيود الصينية على الصادرات الأسترالية، وناقش كيفية تعاون البلدين في الوقت الذي يتم فيه إدارة الخلافات أيضا.

وقال ألبانيز: "إن استئناف التجارة الحرة بدون عوائق بين بلدينا بشكل كامل أمر مهم للغاية."

وأضاف: "حيثما تكون هناك منافسة جيواستراتيجية، يجب علينا جميعا إدارتها بعناية، من خلال الحوار والتفاهم. وستتمسك أستراليا بمصالحنا وقيمنا بقوة، كما تفعل جميع الدول."

وبلغ إجمالي التجارة بين البلدين نحو 223 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا على الإطلاق.