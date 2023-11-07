شهداء فلسطين في مستشفى الأقصى - د ب أ

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، مؤكدا أن الجميع معرّض للقصف في أي لحظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الاستهدافات تشمل المدارس والمنشآت التابعة للأمم المتحدة والمساجد والكنائس والأندية.

وأشار إلى أن النازحين الذين يفترشون الأرض قرب أماكن الإيواء معرضون أيضا للقصف، مؤكدا أن النازحين من شمال غزة إلى جنوبها لم يسلموا أيضا من الاستهداف.

ولفت إلى أنّ الأزمة الإنسانية في عزة تشتد سوءا، موضحا أن هناك طوابير ضخمة على المخابز تمتد لعدة كيلومترات، فيما ينتظر المواطنون لما يصل إلى 15 ساعة للحصول على كمية محدودة من الخبز.

نوه بأن المياه غير متوفرة، ما يجعل المواطنين مضطرين للشرب مباشرة من مياه الآبار الملوثة، لا سيما أنّ مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب من الأساس بنسبة 97% قبل العدوان من الأساس، وكان المواطنون يعتمدون على محطات التحلية.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين.