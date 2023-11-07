جانتس: مستمرون في القتال ولن نوافق على أي صفقة إنسانية لا تشمل المحتجزين

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن القوات مستمرة في القتال بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن «بلاده لن توافق على أي صفقة إنسانية لا تشمل المحتجزين».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «جميع النفقات في إسرائيل يجب أن تدعم الجهود العسكرية في الحرب»، لافتًا إلى أن «كل مواطن سيحصل على ما يحق له بشكل لازم».

وأشار إلى أن «القوات تخوض حربًا متعددة الجبهات»، معقبًا: «لن يكون للقتلة مكان حصين، بالطبع سيكون هناك وقت لاستخلاص العبر، لكن الوقت الآن للقتال والانتصار».

ولفت إلى بذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح المحتجزين، مضيفًا: «هناك وقت للتظاهر والتحقيقات أما الآن فهو وقت الحرب وسننتصر».

وزعم أن «حماس» لن تحكم غزة بعد الحرب، كما أن القطاع لن يمثل خطرًا على إسرائيل، مُدعيًا أن الجميع في مجلس الوزراء المصغر يديرون الحرب بشكل مركز ومثمر.

وأكد إصراره على تحقيق أهداف الحرب بكل طريقة ممكنة، زاعمًا: «حماس منظمة غير إنسانية وقاتلة وليس لديها أي حق للتواجد، نستهدف قيادييها في كل مكان، فهم حددوا مصيرهم بنفسهم حينما أطلقوا المعركة في 7 أكتوبر».