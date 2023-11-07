دعوة لإضراب شامل في الضفة الغربية غدا تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

دعا الحراك الشبابي في فلسطين إلى إعلان الإضراب الشامل، غدا الأربعاء، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الحراك في بيان نقلته وكالة شهاب للأنباء عبر منصة "تليجرام": "ندعو لمسيرات واسعة تعم جميع ميادين فلسطين الساعة 6 من مساء الأربعاء تنتهي على نقاط التماس؛ رفضاً لتجويع أهلنا في قطاع غزة وتنديداً بمجازر الاحتلال بحقهم".

وأكد الحراك: "لن نقبل أن يموت أهلنا جوعاً وعطشاً في غزة"، متابعا: "أمام جرائم الاحتلال في قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها وحصار أهلنا وتجويعهم ومنع الماء والطعام عنهم فلا حياة طبيعية لنا في الضفة ولا استقرار ولا سكوت".

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة في غزة، بارتفاع أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 10328 شهيدا بينهم 4237 طفلا.