وزير خارجية النرويج: ما يجري في غزة رهيب ومروع على المستوى الإنساني

قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي، إن «ما يجري في غزة رهيب ومروع على المستوى الإنساني»، منوهًا أن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط ما يزيد عن 10 آلاف ضحية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء: «لسنا ببشر جيدين إن لم نهتم بما يحدث لسكان غزة، إسرائيل قالت إن هجومها كان لمحاربة حركة حماس، ولكن ما شاهدناه هو مقتل 10 آلاف شخص والدمار الكبير».

ووصف إصابة عشرات الآلاف وتدمير المنازل والمؤسسات الصحية بأنه «أمر مأساوي»، قائلًا إن منح إسرائيل حق «الدفاع عن النفس»، لا يعطيها الحق لانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى إجراء بلاده اتصالات مع كل القادة في المنطقة، والأطراف المشاركة بصورة مباشرة في الحرب، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية، من أجل تطبيق «هدنة إنسانية» في غزة.

وأوضح أن الهدنة لإنسانية ستسمح بإيصال المساعدات إلى المرضى وكبار السن، وتوفير الخدمات الأساسية للحياة، مؤكدًا أن «الحصار الذي تفرضه إسرائيل على شعب غزة غير مقبول إطلاقًا».

وشدد على أهمية التفكير في أفق سياسي يضمن عدم استمرار العنف إلى الأبد، لافتًا إلى أن «حل الدولتين» الوحيد الذي يحقق وضعًا سلميًا دائمًا في الشرق الأوسط.