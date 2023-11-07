شهداء فلسطين في مستشفى الأقصى - د ب أ

استنكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمجاز التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشيرا إلى إبادة الغارات الجوية المتواصلة «1071» عائلة كاملة وتدمير 22 ألف وحدة سكنية، فضلا عن تدمير البنى التحتية والطرق.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى استهداف 120 مؤسسة صحية ومستشفى و40 سيارة إسعاف، وخروج 18 مستشفى عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر ونفاد الوقود والإمدادات الطبية.

كما لفت إلى استشهاد 192 فردا من الكوادر الطبية العاملة داخل المستشفيات، إضافة إلى استهداف 50 صحفيا أثناء التغطية الإعلامية، وارتكاب جيش الاحتلال 21 مجزرة داخل قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن وقوع 550 شهيدا.

وأعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 10.400 شهيد من بينهم 4300 طفل و2700 سيدة و640 من كبار السن، بمعدل نحو 70% من إجمالي الحصيلة الكلية، بالإضافة إلى إصابة 26 ألف مواطن بجروح مختلفة.

وأكد عجز المستشفيات عن تقديم أيا من الخدمات الصحية إلى جرحى العدوان؛ نتيجة نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب نفاد الوقود أيضا، قائلا: «أعلنا انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل منذ أكثر من أسبوعين»، موضحا أن المؤسسات الصحة تعمل بأقل من 30% من الكوادر البشرية داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف.