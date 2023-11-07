الاتصالات ومحافظة القليوبية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية؛ في ديوان عام محافظة القليوبية؛ بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة أبرز ما تم إنجازه في عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وخطط التعاون المستقبلية بين الجانبين في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتطوير المؤسسي الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الوزارة في قرى حياة كريمة بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية في كل من الوزارة والمحافظة والشركة المصرية للاتصالات.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك العديد من مشروعات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القليوبية والتي يتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور تشمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية، والخدمات المجتمعية التنموية، والتدريب والتنمية البشرية؛ موضحا أنه في إطار العمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية فإنه يتم مد شبكات الألياف الضوئية وتقديم الانترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة بالمحافظة، كما تم زيادة عد أبراج المحمول بالمحافظة خلال العام الماضي بنسبة تزيد عن 10% من خلال إنشاء 120 برج محمول، كذلك تم تطوير أكثر من 75% من مكاتب البريد بالمحافظة البالغ عددها نحو 200 مكتب بريد.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات في إطار محور الخدمات المجتمعية التنموية منها مبادرة قدوة تك، وحياة كريمة رقمية؛ مشيرا إلى أن التعاون في مجال التدريب يشمل العديد من المشروعات منها برامج التدريب المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات حيث تم تدريب أكثر من 5 آلاف متدرب من أبناء المحافظة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى إنشاء مركز ابداع مصر الرقمية بجامعة بنها، وإنشاء مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة؛ كما التحق اكثر من 1200 طالب من أبناء المحافظة في مبادرة أشبال مصر الرقمية، وأكثر من 30 طالبا في مبادرة بناة مصر الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أعلى القطاعات الإنتاجية نموا بنسبة تزيد عن 16% وذلك خلال العام المالي 2022/2023، كما حقق صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار.

هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة القليوبية للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطني المحافظة خاصة في القرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصاديًا بما يوفر حياة كريمة لهم.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية