برلين والولايات الألمانية تتوصلان إلى اتفاق لتمويل طالبي اللجوء

توصلت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا إلى اتفاق بشأن التوزيع المستقبلي لتكاليف اللاجئين بعد أشهر من النزاع.

وتريد الحكومة الاتحادية دفع مبلغ مقتطع قدره 7500 يورو (8030 دولار) لكل طالب لجوء سنويا، حسبما قال المستشار أولاف شولتس في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في برلين في نهاية ماراثون مؤتمر رؤساء وزراء الولايات.

وتطالب الولايات الاتحادية الألمانية منذ بعض الوقت بمساهمة مالية أكبر في تكاليف اللاجئين من حكومة برلين ، مؤكدة أنه ليس لها تأثير على عدد المهاجرين الذين تسمح برلين بدخولهم البلاد.

وهناك حاليا زيادة حادة في طلبات اللجوء. ووفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تم تقديم 233 ألفا و744 طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا هذا العام حتى سبتمبر، أي أكثر بكثير من العام السابق بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك ، استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا لا يتعين عليهم تقديم طلب رسمي للحصول على اللجوء.

وفي منتصف شهر مايو ، وعدت الحكومة الاتحادية بالفعل الولايات بمبلغ مليار يورو كمساهمة إضافية للعام الحالي.

ويهدف ذلك إلى دعمهم في تخفيف العبء عن سلطاتهم المحلية وتمويل رقمنة سلطات الهجرة.

ومع ذلك، فإن الولايات والسلطات المحلية تضغط منذ بعض الوقت من أجل نظام أكثر مرونة تعتمد فيه المدفوعات على العدد الفعلي للاجئين.