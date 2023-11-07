وزيرة داخلية ألمانيا تدعو إلى التضافر ضد معاداة السامية

قبل وقت قصير من الذكرى السنوية لما يسمى بـ"ليلة البللور"، وهي هجمات نظمها ونفذها النازيون ضد مصالح وبيوت يهودية في ألمانيا يوم التاسع من نوفمبر 1938، دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى مزيد من التضافر الاجتماعي ضد معاداة السامية في ألمانيا.

وقالت فيزر في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "علينا أن نعطي اليهود يقينا مطلقا بأن عام 2023 ليس 1938.. هذه أكثر من مجرد مسئولية تاريخية. إنها تصورنا الخاص عن الإنسانية والتضافر".

وفيما يتعلق بالحوادث المعادية للسامية في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بألمانيا، أكدت فيزر ضرورة وجود عواقب.

وقالت الوزيرة: "أي شخص يسيء للحريات المدنية بهذه الطريقة للترويج للجرائم والكراهية لا يمكنه الاعتماد على حماية حرية التعبير.. كل من يهون من فداحة جرائم حماس اللاإنسانية أو يستحسنها، يتعارض مع قيمنا وقوانيننا ويجب أن يتحمل مسئولية ذلك"، مؤكدة أن الجالية اليهودية يمكنها الاعتماد على مساعدة الدولة، ولكن "علينا أيضا كمجتمع أن نصبح أعلى صوتا وأن نتصدى للكراهية ضد اليهود بشكل أكثر وضوحا".