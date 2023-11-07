أرتيتا: أرفض الرائحة الكريهة

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، أنه يجب أن تكون هناك "صراحة وانفتاح" بشأن الأخطاء في كرة القدم.

يأتي ذلك بعد الانتقادات التي وجهها للحكام عقب خسارة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، الأسبوع الماضي، وتعرض على إثرها لهجوم من الصحف الإنجليزية.

وسيستقبل الجانرز غدا الأربعاء، إشبيلية في دوري الأبطال، وسط إمكانية تأهل الفريق اللندني للدور ثمن النهائي، بعد 4 أيام من تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم في البريميرليج على يد نيوكاسل بهدف جدلي تمت مراجعته 3 مرات.

ولم يتراجع المدرب عن تصريحاته السابقة بل عززها بالقول "وظيفتي أن أقف أمامكم وأكون صادقا بشأن ما حدث وهذا ما فعلته، لقد تحدثت بصراحة شديدة، مهمتي هي الدفاع عن اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة وهذا ما سأفعله دائما".

وأضاف المدرب الإسباني "الأخطاء جزء من اللعبة ووظيفتنا تحسين اللعبة بأكثر طريقة بناءة، الأخطاء جزء من التطور والعقبات جزء من الطريق، إذا تركنا المشكلة في الدرج فستكون رائحتها كريهة"، وهذا ما يرفضه مدرب آرسنال.

يذكر أن أرتيتا قال بعد لقاء نيوكاسل "ما حدث محرج - كيف يبدو هذا الهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ هذا الدوري نقول إنه الأفضل في العالم لقد قضيت 20 عامًا في هذا البلد والآن أشعر بالخجل، إنه عار وهناك الكثير على المحك".

وعلى جانب آخر أكد أرتيتا غياب اللاعب جابرييل جيسوس عن مواجهة الغد، كما أن هناك شكوكاً حول مشاركة اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد.