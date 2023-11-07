"إنه مجرد فيلم رعب يتكرر باستمرار.. لا نوم، لا طعام، لا ماء"، هكذا شرحت سوزان بسيسو، الوضع في غزة، بعد تمكنها من العبور إلى مصر ضمن إحدى أفواج الأجانب الذين خروجوا من معبر رفح المصري، في تصريحات لوكالة رويترز.

قالت الأمريكية الفلسطينية البالغة من العمر 31 عامًا، وهي واحدة من عدة مئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية الذين سُمح لهم بمغادرة القطاع منذ الأسبوع الماضي، إنها واجهت أخطارا شديدة، خلال رحلتها.

وأضافت خلال مقابلة في القاهرة لرويترز، حيث وصلت بعد عبور شبه جزيرة سيناء برا: "في كل مرة ذهبنا إلى الحدود، كنا نتعرض للقصف ونشعر بالفزع، القنابل تحيطنا يمينا ويسارا".

وقالت بسيسو، التي أمضت حوالي نصف حياتها في غزة ونصفها الآخر في الولايات المتحدة، إنها كانت في حالة سيئة مع أقاربها الذين تجمعوا جميعهم في غرفة واحدة في منزل شخص غريب، ونفذ منها الطعام والماء، وعانت من ليالٍ بلا نوم أثناء الغارات الجوية الإسرائيلية.

رغم نجاتها من الموت في ظل هذا القصف المستمر على القطاع، لكنها ليست في حالة جيدة، وقالت إنها شعرت بالتمزق وآلام الانفصال التي عاشتها جدتها، البالغة من العمر الآن 89 عامًا، عندما نزحت من مسقط رأسها في يافا قبل 75 عامًا، حسب رويترز.

وتابعت: "يبدو الأمر كاختيار صعب، إما أن تموت أو تغادر، ماذا تختار بين ذكريات طفولتك، أو منزلك، أو أرضك، أو أن تكون على قيد الحياة".

هناك حالات أخرى لم تستطع العبور وكامل أسرتها، فاضطر البعض المغادرة والبعض الآخر البقاء، وهم لديهم مشاعر متناقضة وحزينة، مثل جانا تمراز، أمريكية فلسطينية أخرى، 19 عامًا، التي عبرت إلى مصر مع شقيقتها وابنها البالغ من العمر 3 أشهر، ولم يتمكن زوجها ووالداها وإخوتها، الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية من المرور.

وقالت بعد وصولها إلى القاهرة: "أنا هنا في مصر، لكن قلبي محطم على عائلتي وزوجي الذي تركته خلفي"، بحسب الوكالة.

وانتقلت أيضا يسرى البطنيجي، 78 عاما، من شمال غزة إلى جنوبها مع اشتداد القصف، وأقامت في منزل يضم 30 شخصا في أوضاع صعبة، قبل أن تتوجه إلى الحدود مع زوجها يوسف.

وُلدت يسرى في غزة ولكنها تحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، وحصلت على قطعة أرض بجوار منزلها في عام 2005، حيث قامت بزراعة أشجار الزيتون والليمون والنخيل خلال زيارتها لموطنها.

وأكدت بعد وصولها إلى القاهرة: "آمل أن يذهب الناس إلى منزلي ويأخذوا التمر والزيتون، حتى لا يفسدوا".