مسؤول ماليزي: نسعى لزيادة صادرات زيت النخيل للصين هذا العام

قال نائب رئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف إن بلاده تسعى إلى زيادة صادراتها من زيت النخيل للصين لتتجاوز 14 مليار رينجيت ماليزي هذا العام ( الدولار يساوي 67ر4 رينجيت ماليزي).

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن يوسف القول إن هناك استعدادات جارية لزيارة الصين من أجل تعزيز التجارة بين الدولتين، وخاصة في مجال زيت النخيل.

وقال: " الصين أحد أكبر مستوردي زيت النخيل، وستكون هذه مهمة تجارة لزيادة صادراتنا من زيت النخيل".

وأضاف للصحفيين بعد افتتاح الجلسة السنوية الـ51 لمنظمة الدول المنتجة للفلفل اليوم الثلاثاء" العام الماضي، بلغت قيمة صادرات زيت النخيل للصين 14 مليار رينجيت. نتوقع ارتفاعا مطردا هذا العام".

وأشار يوسف إلى أن الزيارة المقترحة للصين تهدف أيضا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

يذكر أن ماليزيا صدرت 14ر3 مليون طن من زيت النخيل ومنتجات ذات الصلة بقيمة 86ر14 مليار رينجيت للصين العام الماضي.

وبذلك صارت الصين ثاني أكبر سوق تصديري لزيت النخيل الماليزي العام الماضي، حيث مثل 2ر11% من إجمالي صادرات زيت النخيل.