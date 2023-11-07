دراستان: تدخين الماريجوانا يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية

كشفت دراستان عن أن كبار السن الذين يدخنون الماريجوانا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية عند دخول المستشفى من غير المستخدمين وهم أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب إذا كانوا من المتعاطين بصورة يومية.

وتم تقديم الدراستين ، اللتين لم يتم نشرهما ، يوم الاثنين في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية في فيلادلفيا. واستبعدت كلتا الدراستين مستخدمي القنب الذين يدخنون التبغ أيضا للتركيز فقط على الآثار القلبية الوعائية لتدخين الماريجوانا، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تدخين التبغ أو الماريجوانا بسبب الآثار الضارة المحتملة على القلب والرئتين والأوعية الدموية.

وقال أستاذ كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة كولورادو سكاجز روبرت بيج في بيان: "تشير أحدث الأبحاث حول استخدام القنب إلى أن التدخين واستنشاق القنب يزيد من تركيزات كربوكسي هيموجلوبين الدم (أول أكسيد الكربون ، وهو غاز سام) ، والقطران على غرار آثار استنشاق سيجارة التبغ ، وكلاهما مرتبط بأمراض عضلة القلب وآلام الصدر واضطرابات ضربات القلب والنوبات القلبية وغيرها من الحالات الخطيرة".

وارتفع عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر والذين أبلغوا عن تدخين الماريجوانا في السنوات الأخيرة ، حتى أنه تضاعف بين عامي 2015 و 2018 ، وفقا لشبكة (سي إن إن).

ووجدت إحدى الدراسات التي قدمت يوم الاثنين أن الاستخدام المتكرر للماريجوانا له تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول أو مرض السكري. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يدخنون الماريجوانا لديهم خطر أكبر بنسبة 20% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أثناء وجودهم في المستشفى.

ويعاني ما يقرب من 2ر6 مليون بالغ في الولايات المتحدة من قصور القلب، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.