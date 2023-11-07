موسكو: الدفاعات الجوية صدت 17 هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع في موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية صدت 17 هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم في البحر الأسود خلال الليل.



وأعلنت الوزارة عبر تطبيق تليجرام، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة" نظام كييف شن هجمات إرهابية". وجرى تدمير تسع طائرات، واعتراض ثمان آخرى فوق البحر الأسود ومنطقة القرم. ولم يتسن التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.



وأعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول، والمعين من قبل موسكو، عبر تليجرام أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول.



ووفقا للمعلومات الواردة من قطاع الانقاذ بمدينة سيفاستوبول، سقط حطام طائرة مسيرة في باحة منزل خاص، وأصيب شخص. ولم ترد تقارير بشأن حدوث أضرار شديدة للمباني في سيفاستوبول.



ولم تصدر، حتى الآن، معلومات عن كييف بشأن هذه الهجمات.