3 مداهمات متزامنة ضد مهربي بشر في ألمانيا

شنت الشرطة الاتحادية في برلين، بالتعاون مع شرطة ولاية براندنبورج، ثلاث مداهمات ضد عصابة من مهربي البشر صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه يُجرى تنفيذ ثلاثة أوامر اعتقال بحق أفراد من العصابة، موضحة أن عمليات التفتيش والاعتقال تدور في برلين-ليشتنبرج ولوكنفالده ودالجوف-دوبريتس.

وبحسب البيانات، تواجه العصابة المكونة من عشرة أشخاص اتهامات بتهريب أشخاص لألمانيا بغرض التربح. ويُشتبه أيضا في أن بعض أفراد العصابة يتاجرون في المخدرات.

وتشتبه السلطات في أن المتهمين قاموا بتهريب أفراد على متن وسائل نقل برية عبر طريق البلقان في ظل ظروف غير إنسانية. وتم القبض على أحد المهربين المشتبه بهم، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عاما، في ليشتنبرج، ويشتبه في تورطه في أعمال تنظيمية للعصابة وقيادته مركبات تقل أفرادا مهربين بنفسه في بعض الحالات.

ولا تزال عملية المداهمات مستمرة، بحسب بيانات الشرطة.