المدفعية الروسية تدك مناطق تجمع القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن جنود فرقة إطلاق صواريخ "جراد" في القطاع المركزي، قاموا بدك مناطق تجمع القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في دونباس.

وأضافت الوزارة، للصحفيين، "بعد الحصول على معلومات حول موقع العدو من وحدات الاستطلاع، وصلت جنود فرقة الإطلاق إلى منطقة الاستخدام القتالي، وبعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات لنشر الآلية القتالية من وضع المسير إلى الوضع القتالي، قام الفنيون بتوجيه الآلية نحو الهدف واستخدام قذائف الصواريخ من عيار 122 ملم، لتدمير أهداف العدو على بعد نحو 10 كيلومترات."، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وبعد الإطلاق، عادت فرقة "جراد" لإعادة التسلح، ولم يستغرق ذلك أكثر من عشر دقائق، بحسب قائد الفرقة.

وبحسب البيانات، فقد تم تدمير الأهداف تقريبا بنسبة 90 %.

وقال قائد بطارية إطلاق صواريخ جراد "نحن نعمل على مستوى واسع. الأهداف شملت تجمعات للمعدات والكوادر، ومستودعات العدو، وكانت أهدافا كبيرة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن القوات الروسية صدت تسع هجمات شنتها القوات الأوكرانية، خلال الساعات 24 الماضية، وفي ذات الوقت، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 860 جنديا.

ولم يتسن التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.