قام اليوم وفد من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، يضم الأستاذ فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والأستاذ أحمد بدير، نائب رئيس الاتحاد، ومدير عام دار الشروق، والأستاذ محمود عبد النبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، بزيارة جناح المملكة المغربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تحل فيه المملكة ضيف شرف.

وقد تم الاجتماع مع الأستاذ عبد الله الصديق، مدير معرض الرباط الدولي للكتاب، حيث قدم رئيس الاتحاد التهنئة للأستاذ عبد الله الصديق على التمثيل المشرف للمملكة المغربية وثقافتها الثرية وتراثها العريق.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز التعاون بين اتحاد الناشرين المصريين وإدارة معرض الرباط الدولي بهدف تسهيل المشاركة المصرية في الدورات القادمة من المعرض، والعمل على تذليل أية عقبات. كما تم توجيه الدعوة للأستاذ عبد الله الصديق لزيارة اتحاد الناشرين المصريين خلال الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.