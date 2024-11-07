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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث اليوم الخميس برقية تهنئة إلى دونالد ترامب لانتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وأوردت "رويترز" أن الرئيس الصيني قال: "أدعو بكين وواشنطن إلى إدارة خلافاتهما بالطريقة المناسبة".

وأمل الرئيس الصيني أن "يتبادل البلدان الاحترام ويتعايشا سلميا ويتعاونا بما يعود بالنفع عليهما".

وأضاف أنه "يتعين أن تعزز الولايات المتحدة والصين الحوار بينهما".

وتابع: "التعاون بين الصين والولايات المتحدة هدف طويل الأمد".

وأصدرت الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، بيانا مقتضبا حول فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقالت الخارجية الصينية إن بكين "تحترم اختيار الشعب الأميركي، وتهنئ دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مصادر قولها، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتصل بترامب لتهنئته على فوز في الانتخابات.

وكان ترامب قد طرح اقتراحا مثيرا للجدل لفرض رسوم جمركية "كبيرة" على الصين وشركاء اقتصاديين آخرين، قائلا إنه سيفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و20 بالمئة على جميع الواردات ونحو 60 بالمئة على السلع الصينية.

ولكن منتقدين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية للأبحاث يشككون في حق الرئيس في فرض مثل هذه الرسوم، حيث يرون أن هناك "عوائق عملية وقانونية" تمنع ترامب من فرضها.

وإلى جانب الملف الاقتصادي، تبرز مسألة تايوان والدعم الأميركي لها، كعائق أمام طريق العلاقات بين واشنطن وبكين.

ففي أواخر الشهر الماضي قالت الصين إنها ستتخذ "إجراءات مضادة" للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، منتقدة بشدة صفقة أسلحة بقيمة ملياري دولار أبرمتها الولايات المتحدة مع تايبيه.

وردا على الصفقة، نشرت الصين حوالي 20 طائرة مقاتلة ومسيرة، في إطار "دورية مشتركة للاستعداد القتالي" حول تايوان، وفق ما أعلنت السلطات التايوانية.

وصرّح ترامب في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن الرئيس الصيني سيتعامل مع نائبة الرئيس هاريس " كطفلة" إذا تم انتخابها إلى البيت الأبيض.