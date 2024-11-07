اعتماد مستشفى بني سويف التخصصي لتدريب طلاب امتياز كلية الصيدلة

أكد الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي، أنه في إطار التعاون بين مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والإدارة العامة لشئون الصيدلة، والمجلس الأعلى للجامعات أنه تم اعتماد مستشفى بني سويف التخصصي ضمن المستشفيات المؤهلة لتقديم التدريب الإلزامي لطلبة السنة السادسة لكليات الصيدلة المصرية.

كما أشار، إلى أنه بالفعل استقبلت المستشفي عددًا من طلاب الفرقة السادسة "الامتياز"، مؤكدا أنه تم البدء في البرنامج التدريبي العملي والنظري المعد سابقا، والذي يتضمن أيضا آليات تقييم المتدربين، وذلك تحت إشراف مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى.

وأشارت الدكتورة ريهام علي مديرة إدارة الصيدلة بالمستشفى، إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى اكتساب الطلاب المعلومات الأساسية الخاصة بالأدوية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أن البرنامج التدريبي مدته 180 ساعة، مشيرة إلى أن الطلاب يتم تقيمهم بشكل أسبوعي.