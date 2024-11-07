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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه 8 ساعات يوم السبت اعتبارا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً في عدة مناطق بحيي السلام والمرج.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى انقطاع المياه عن

مناطق تابعة لشبكة السلام، تشمل: (منشية السد العالي – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط – منطقة الشواكر بالقليوبية – محطة صرف عقد 16).

وأضافت: كما تشمل عدة مناطق تابعة لشبكة المرج، هي (شارع محمد نجيب بمتفرعاته – زينب الوكيل – الأمن المركزي – المؤسسة العقابية – عزبة كمال رمزي – منطقة سيجال).

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه نظراً لإجراء الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال لحامات خط مياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب بالمرج.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأشارت إلى أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.