محافظ دمياط يكرم الرياضيين الحاصلين على ميداليات عالمية ومحلية في 2024



كرم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، 56 من الرياضيين الحاصلين على مراكز في المسابقات المحلية والدولية لعام 2024، وذلك خلال فعالية أقيمت مساء اليوم الخميس، بموقع كوبري دمياط التاريخي «جسر الحضارة»، على هامش مهرجان دمياط 2024 تحت شعار «دمياط حاجة تانية».

وأوضح بيان أصدره ديوان عام محافظة دمياط، اليوم، أن الدكتور أيمن الشهابي، أهدى المكرمين شهادات تقدير، معبرًا عن فخره بأبنائه المتميزين في مختلف المجالات.

وأكد محافظ دمياط، دعمه الكامل لهم، مشددًا على أن هؤلاء الرياضيين هم الأمل وقادة المستقبل، شمل التكريم الرياضيين الحاصلين على ميداليات في بطولات مختلفة، مثل يمنى عياد الحاصلة على ذهبية في الملاكمة، ونضال الطنطاوي الحاصلة على ميدالية فضية في رفع الأثقال، بالإضافة إلى تكريم أبطال رفع الأثقال البارالمبية، وكمال الأجسام والمواي تاي.

كما تم تكريم العديد من السباحين المتميزين مثل شهاب شريف، عمر مشرف، ورد شان زقزوق، ونبيلة حسن إسماعيل، الذين حققوا مراكز متقدمة في بطولات السباحة العالمية والبارالمبية.

فيما تم تكريم عدد من السباحين من الفئات العمرية الصغيرة الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولات السباحة القصيرة.

كما تضمن التكريم أيضًا فريدة جادو وروفيدا عباس الحاصلتين على المركزين الثاني والثالث في بطولة الجمهورية للسباحة، وأحمد علام وشهد صفوت وفرح سليمان الحاصلين على المركز الأول بسباق الزعانف.