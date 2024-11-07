وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن فترة ولايته الرئاسية بأنها كانت "تاريخية"، مؤكدا أنهم سيعملون على ضمان انتقال سلمي للسلطة، وذلك بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وقال بايدن، في أول كلمة له بعد انتخابات الرئاسة، إنه "يجب أن تكون هاريس فخورة بحملتها الانتخابية"، مشيرا إلى أن الديمقراطيين خسروا معركة، معبرا عن ثقته في قدرتهم على النهوض مجددا.

كما شدد بايدن على ضرورة "خفض" التوترات السياسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنهم يوافقون على خيارات الشعب الأمريكي.

وفاز ترامب بولاية ثانية، في عودة دراماتيكية إلى البيت الأبيض الذي غادره "خاسراً" قبل 4 سنوات، في وقت يتطلع فيه مراقبون لكيفية تعامل الإدارة الجديدة مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وعاد ترمب - 78 عاما، للمكتب البيضاوي، بعد حملة انتخابية شابتها نبرة خطابية عمّقت الاستقطاب في البلاد، بحسب مراقبين ووسائل إعلام، إضافة إلى محاولتَي اغتيال للمرشح الجمهوري، وقرار متأخر من الحزب الديمقراطي بترشيح كامالا هاريس بعد انسحاب بايدن من السباق في يوليو، بحسب قناة الشرق السعودية.