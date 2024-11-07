إنتر ميلان يعمق جراح أرسنال بدوري الأبطال

تغلب إنتر ميلان الإيطالي على نظيره أرسنال الإنجليزي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حصل إنتر ميلان على ركلة جزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول لمباراة آرسنال، بسبب لمسة يد على ميكيل ميرينو.

تقدم التركي تشالهان أوجلو لتسديد ركلة الجزاء لينجح في تسجيل هدفًا ويقرب نقاط المباراة الثلاث من النيراتزوري.

حاول أرسنال العودة مجددا للمباراة في الشوط الثاني، لكنه لم يفلح في ترجمة الفرص التي لاحت له لأهداف، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان بهدف دون رد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة 10 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أرسنال عند 7 نقاط في المركز الـ12.