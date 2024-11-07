«صحة دمياط» تناقش تخصيص أرض لمجمع التأمين الصحي استعداداً لتطبيق المنظومة

عقد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اجتماعاً حضره عدد من قيادات مديرية الصحة، لمناقشة نقل تخصيص أرض مجمع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك ضمن الاستعدادات لإدراج المحافظة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور محمد بدران في بيان له اليوم أنه تمت مناقشة نقل تخصيص أرض مجمع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن إجراءات إدراج محافظة دمياط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

كما تمت متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، والجدول الزمني لكل منها، وإدراج عدد من المشروعات ضمن خطة التطوير، بالإضافة إلى متابعة عقود الصيانة الخاصة بكافة المنشآت الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بدمياط.

حضر الاجتماع كل من سوزان الغباشي، مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد الجيوشي، مدير إدارة التخطيط، والمهندسة صابرين رشاد، مدير الإدارة الهندسية، وسمير العربي، مدير إدارة التموين الطبي.

