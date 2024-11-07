الخارجية الأمريكية: بايدن سيعمل على إنهاء الحرب في غزة ولبنان خلال الفترة المتبقية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن إدارة الرئيس بايدن ستعمل على إنهاء الحرب في غزة ولبنان خلال الفترة المتبقية من ولايته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن إسرائيل اتخذت العديد من الخطوات لزيادة المساعدات الإنسانية، منها فتح أحد المعابر، متابعا أنها تعتزم فتح المزيد من المعابر في الأيام المقبلة، على حد قوله.

وذكر أن «إسرائيل وافقت على توفير المزيد من الطرق لإدخال المساعدات إلى جنوب غزة ومناطق أخرى.. وتسمح الآن بدخول قوافل المساعدات إلى مناطق كانت مغلقة لأسابيع».

وأشار إلى وصول أول قافلة إلى بيت حانون في جباليا بعد أسابيع من انقطاع الغذاء والماء عن السكان، لافتا إلى دخول 229 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال اليومين الماضيين، مقارنة بأعداد أقل في السابق.

وفيما يتعلق بطمأنة الحلفاء في أوكرانيا والشرق الأوسط، بشأن السياسة المستقبلية للإدارة القادمة، قال: «لا يمكننا التحدث عن إدارة قادمة، فالرئيس المنتخب من الشعب الأمريكي له الحق في اتخاذ قراراته».

وشدد على أن الرئيس القادم سيتخذ قراراته الخاصة، وهكذا تسير الديمقراطية كما حدثت تغييرات جذرية في السياسة خلال فترة رئاسة بايدن على مدار الأربع سنوات الماضية، قائلا إن «العالم يعرف أننا أجرينا انتخابات، وسيكون هناك تغيرات في السياسة، وهم مستعدون لذلك».