محافظ دمياط يشيد بموهبة الطلاب المشاركين في معرض ريشة فنان

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، معرض «ريشة فنان» الذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لعدد من الطلاب الموهوبين.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي، في بيان له اليوم الخميس، أن المعرض جاء بالتعاون مع إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، وجامعة دمياط، ومكتبة مصر العامة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومهرجان دمياط تحت شعار «دمياط حاجة تانية».

وتفقد المحافظ، عقب الافتتاح، اللوحات الفنية المعروضة، مشيدًا بموهبة الطلاب المشاركين، مشددًا على أهمية المعرض الذي يهدف إلى تشجيع الإبداع الفني ودعم المواهب الشابة، وتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة، وتقديم منصة لعرض الأعمال الفنية للطلاب.

من جانبها، أشادت المهندسة شيماء الصديق باللوحات الفنية المعروضة، معربةً عن سعادتها بوجود هذه المواهب الشابة داخل المحافظة، ومؤكدةً على أهمية مثل هذه المعارض في تنمية الذوق الفني وتقدير الفن.