الإعلامية سهير جودة مشرفا عاما على موقع وشوشة

أصدر علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة " ترنتا " المالكة لشبكة تليفزيون النهار وموقع " وشوشة" قراراً بتعيين الكاتبة الصحفية والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً على موقع " وشوشة" اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.



وقال الكحكي إن ذلك يأتي في إطار بدء خطة شاملة لتحديث وتطوير الموقع على مستوى المحتوي الصحفي والإمكانيات الفنية والبشرية بما يمكنه من تقديم خدمة صحفية مميزة وجديدة في مجال الفن والإعلام والمجتمع.



سهير جودة هي إحدى أبناء مؤسسة "روزاليوسف" العريقة وعملت رئيسا لتحرير عدد من البرامج التلفزيونية، إلى جانب عملها كمقدمة لعدد من البرامج الإجتماعية، وهي تقدم حالياً برنامج " الستات " مع الإعلامية مفيدة شيحة على شبكة تليفزيون النهار منذ عام 2021.