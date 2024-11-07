 بهدف قاتل.. أتلتيكو مدريد يهزم باريس سان جيرمان في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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بهدف قاتل.. أتلتيكو مدريد يهزم باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 12:04 ص | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 12:04 ص

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي الهزيمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة  دوري أبطال أوروبا.

تقدم باريس سان جيرمان عن طريق وارين زايري إميري في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أتلتيكو مدريد سريعًا عن طريق ناهويل مولينا في الدقيقة 18، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة سجل البديل أنخيل كوريا هدف الفوز القاتل للفريق المدريدي.

بهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 6 في المركز الثالث والعشرين من جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 4 نقاط في المركز الخامس والعشرين.


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