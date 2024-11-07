فلسطين والمكسيك تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي

بحث وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الأربعاء، مع رئيس مكتب تمثيل المكسيك المعتمد لدى دولة فلسطين، السفير بيدرو بلانكو بيريز، سبل تعزيز التعاون والدعم في المجال الصحي بين البلدين.

واستعرض وزير الصحة خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه في رام الله، مستجدات الواقع الصحي الحرج جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، والتحديات المختلفة التي تواجه القطاع الصحي، والاحتياجات الصحية اللازمة.

وأكد، أهمية وضرورة التعاون والعمل المشترك في المجال الصحي بين فلسطين والدول والمؤسسات الدولية الصحية الداعمة لفلسطين على مختلف الصعد، مشيرا إلى أن فلسطين ومنظومتها الصحية بحاجة ماسة وعاجلة للدعم الصحي في ظل الظروف الحرجة الراهنة.