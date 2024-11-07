نتنياهو يختار مستشاره السياسي سفيرا لإسرائيل في واشنطن

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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مرشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصب السفير الجديد في واشنطن هو أوفير فولك، مستشاره السياسي والمقرب منه.

في سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن نتنياهو نقل رسالة إلى البيت الأبيض مفادها أنه لا يعتزم تنفيذ موجة أوسع من الإقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات.

وأضاف "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير واثقة من وعود نتنياهو بعدم إقالة مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية.

وأعلن نتنياهو، في بيان يوم الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، وعيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس لتولي الوزارة خلفًا له، فيما عيّن جدعون ساعر وزيرًا للخارجية، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقال نتنياهو: "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وقد أثارت إقالة جالانت ردود فعل قوية في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات.