إسرائيل توقع اتفاقا مع بوينج لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة بوينج الأمريكية العملاقة؛ لشراء 25 طائرة مقاتلة متقدمة من طراز إف-15 مقابل 2. 5 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء، جزء من حزمة أوسع من المساعدات وافقت عليها الحكومة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري.

وأضافت الوزارة، أن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2031، وهناك خيار لشراء 25 طائرة إضافية.

وقدمت الولايات المتحدة، دعما عسكريا هاما لإسرائيل حيث حاربت حماس في غزة وحزب الله في لبنان وتبادلت الهجمات النار مع إيران.

وحذرت إدارة بايدن مؤخرا إسرائيل، من أنه إذا لم تسهل تسليم المزيد من المساعدات إلى غزة، فقد تجبر القوانين الأمريكية الإدارة على وقف بعض دعمها العسكري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، إن إسرائيل لم تحسن بعد عمليات تسليم المساعدات بشكل كاف قبل الموعد النهائي في منتصف نوفمبر الجاري.

وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط دون أن يوضح كيف يخطط للقيام بذلك.

كان ترامب مؤيدا قويا لإسرائيل خلال فترة ولايته السابقة، لكنه أقام أيضا علاقات وثيقة مع قادة الخليج العربي.