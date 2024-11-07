عودة ترامب إلى البيت الأبيض تلقي بظلالها على اجتماع قادة أوروبيين في بودابست

من المتوقع أن تُلقي عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بظلالها على اجتماع لقادة أوروبيين في بودابست يومي الخميس والجمعة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويتوجه القادة الأوروبيون إلى العاصمة المجرية للمشاركة في الاجتماع الخامس للجماعة السياسية الأوروبية، بالإضافة إلى قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تركز المحادثات على الاقتصاد والهجرة والانتخابات الأخيرة في جورجيا وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ومع ذلك، قلبت عودة ترامب هذا الجدول رأسا على عقب، حيث يكافح القادة الأوروبيون، خاصة في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لروسيا، لاستيعاب تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية وما تعنيه للعلاقات عبر الأطلسي.

فالرئيس الأمريكي القادم شكك مرارا في التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه حلف الناتو، معبرا عن استيائه من تدني إنفاق الحلفاء الأوروبيين على الدفاع.

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديمه مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وادّعى في حملته الانتخابية أنه بإمكانه إنهاء الحرب في يوم واحد، مما أثار المخاوف من احتمال تعرض أوكرانيا للضغوط من أجل الاستسلام.

بالإضافة إلى ذلك، دعا ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الواردات لتصل إلى 10% و20%، بحجة أن الولايات المتحدة تتعرض لمعاملة غير عادلة من الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.

ومن بين قادة الاتحاد الأوروبي الذين رحبوا بعودة ترامب، يبرز رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعد من أشد المؤيدين للرئيس الأمريكي القادم داخل الاتحاد الأوروبي، رغم القلق الذي يساور العديد من الدول الأوروبية الأخرى.