جالانت: لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع المقال يوآف جالانت قوله لأهالي المحتجزين إنه "لا يوجد سبب الآن لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، فالأوضاع الأمنية أصبحت جاهزة لذلك".

وفي وقت سابق، أحبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآمال بالتوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، حيث قال إن "هناك حاجة لمزيد من القتال حتى تستطيع إسرائيل أن تفرض شروطاً أفضل للاتفاقات"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ووضع نتنياهو شروطاً جديدة للاتفاق مع لبنان، وأكد على ضرورة أن يتضمن الاتفاق بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات العسكرية في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع المحاصر، وصل منها إلى المستشفيات جثث 78 شهيدًا، بالإضافة إلى 214 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,469 شهيدًا، و102,561 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.