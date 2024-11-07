تحدثت مذيعة CNN كريستيان أمانبور، مع يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، في مقابلة سلطت الضوء على ما شاهده إيغلاند بزيارته الأخيرة إلى القطاع.

وقال أمين المجلس النرويجي للاجئين: «إنها أسوأ بكثير، أنا أشعر حقاً بالصدمة الشديدة، لقد كنت في مدينة غزة طوال اليوم وفي خانيونس ورفح بالأمس، لقد دمرت غزة. لا توجد طريقة أخرى لوصف الأمر.. إنها منطقة حضرية مكتظة بالسكان مليئة باللاجئين منذ البداية وقد دمرت».

وأضاف: «هناك عشرات الآلاف من القتلى، ومعظم العائلات التي التقيت بها، بما في ذلك زملائي الفلسطينيين من غزة، لقد تم مطاردتهم حول الخريطة هنا 10 مرات. لقد فقدوا منزلهم، منزل أقاربهم، منزل عمتهم، عمهم، إلخ. إنهم في الحقيقة في قاع الحفرة. يجب أن تنتهي هذه الحرب العبثية. إنها ليست دفاعًا عن النفس كما تدعي إسرائيل وحلفاؤها في التسليح، مثل الولايات المتحدة. هذا تدمير غير قانوني لمجتمع مدني».

وأشار إلى أن «المجلس حصل على بعض المساعدة الإنسانية من إدارة بايدن، لكنهم كانوا غير قادرين على فعل أي شيء لإنهاء العنف وكذلك حصار السكان هناك».

وأكمل: «قال دونالد ترامب سأنهي هذه الحرب، سأحقق السلام. يقول إنه سياسي قوي. أعتقد أنه يستطيع ممارسة الضغط على الطرف الأقوى، وهو إسرائيل، وربما يستطيع العمل مع الدول العربية وغيرها من الدول لجعل الجانب الفلسطيني يتجمع ويتماسك ويعترف بإسرائيل ويطلق سراح الرهائن حتى لا يُقتل المزيد من الآلاف من الأطفال».

وأشار إلى أن «الآلاف من الأطفال يُقتلون في غزة، فضلًا عن أن عشرات الآلاف الآخرين يتضورون جوعًا»، نافيًا حدوث تحسن في وصول المساعدات الإنسانية إلى النساء والأطفال.