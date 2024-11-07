نائب وزير الإسكان يصطحب بعثة بنك التنمية الإفريقي في جولة بمشروعات الصرف الصحي بإسنا

اصطحب الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة أوساينو جوين في جولة بمشروعات الصرف الصحي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE)، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU)، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

بدأ الدكتور إسماعيل جولته بزيارة مدرسة الغريرة الإعدادية بقرية الغريرة، مؤكداً أهمية تعظيم الدور التوعوي بالمدارس لزيادة وعي الطلاب بمشروعات الصرف الصحي وأهميتها في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة والحد من الأمراض، بالإضافة إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه، تماشياً مع الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين.

كما تفقد نائب وزير الإسكان محطة الرفع الرئيسية بقرية الغريرة، التي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 85%، واستعرض مع الحضور تقدم تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية التي وصلت إلى حوالي 90%، وتقدم تنفيذ خط الطرد بنسبة 92%، وفق بيان لوزارة الإسكان.

وشدد على الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقاً للجدول الزمني لخدمة المواطنين وتحقيق مستهدفات البرنامج.

وناقش الدكتور إسماعيل مع أعضاء بعثة بنك التنمية الأفريقي التقدم المحرز في المشروعات، مشدداً على أهمية جودة التنفيذ واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشاد ممثلو بنك التنمية الإفريقي بجهود وزارة الإسكان ووحدة إدارة المشروعات في مواجهة التحديات وتحقيق أهداف البرنامج من خلال التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية، وفق البيان.

وأكد الدكتور إسماعيل أهمية متابعة المشروعات بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي لتحقيق الاستدامة وزيادة تغطية مشروعات الصرف الصحي بصعيد مصر، بهدف رفع مستوى الخدمة وتقليل التلوث الريفي بالتوازي مع مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وينفذ برنامج الصرف الصحي المتكامل بصعيد مصر (IRSUE) بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، ويستهدف 23 تجمعاً ريفياً، تشمل 10 قرى و13 تابعاً، حيث يوفر مشروعات صرف صحي متكاملة تتضمن وصلات منزلية وشبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات معالجة، ويخدم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية. كما يشمل البرنامج محطتي معالجة بطاقة إجمالية 35 ألف م³/يوم، إضافةً إلى خطة لتحسين أداء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتقييم سنوي للتأكد من تحقيق أهداف هذه الخطة.