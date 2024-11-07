 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة - بوابة الشروق
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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة

د ب أ
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 11:26 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 11:26 م

خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي، اليوم الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية، استجابة للانخفاض المطرد في معدل التضخم المرتفع سابقا الذي أثار غضب الأمريكيين وساهم في فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.

ويأتي خفض سعر الفائدة بعد خفض أكبر بواقع نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو ما يعكس الاهتمام المتجدد للاحتياطي الفيدرالي بدعم سوق العمل وكذلك مكافحة التضخم، الذي يتجاوز الآن بالكاد هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وتؤدي هذه الخطوة، اليوم الخميس، إلى خفض سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نحو 6ر4%، بانخفاض عن أعلى معدل له خلال أربعة عقود الذي بلغ 3ر5% قبل اجتماع سبتمبر.

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