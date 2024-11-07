 سيول وصاعقة برق تودي بحياة شخصين شرق تونس - بوابة الشروق
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سيول وصاعقة برق تودي بحياة شخصين شرق تونس

تونس - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 1:38 م

توفي شخصان على الأقل، جراء سيول وصواعق برق ضربت مناطق بولاية نابل أمس الأربعاء، وفق مصادر بالحماية المدنية واللجنة المحلية لمجابهة الكوارث في تونس.

وقال رئيس اللجنة الهادي شعبان، إن كهلا في العقد الخامس من عمره لقي حتفه؛ بسبب انزلاق دراجته النارية أثناء محاولته عبور وادي بطين في نابل إثر هطول كميات كبيرة من الأمطار.

ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة، اليوم الخميس، عن مصادر بالحماية المدنية قولها إنه جرى انتشال جثة الضحية في وادي سوحيل.

وتوفيت امرأة، نتيجة إصابتها بصاعقة برق في منطقة البسباسية في مدينة الحمامات بنفس الولاية، بحسب نفس المصادر.

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