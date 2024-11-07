إعصار رافائيل يصل إلى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة

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وصل إعصار رافائيل إلى اليابسة في كوبا كعاصفة قوية من الفئة الثالثة بعد أن تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة.