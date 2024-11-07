يقام غدًا الجمعة، حفل توقيع رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" للكاتبة إيناس حليم، والصادرة عن دار الشروق، والتي تعد واحدة من روايات القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية لعام 2024. الحفل سيكون في تمام الساعة الرابعة مساءً في جناح دار الشروق S2 بقاعة 3.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"يحكون عن شارع النبي دانيال، عن أسطورة انشقاق الأرض وابتلاع الفتيات الجميلات في عز الظهر، عن بائع أحذية ضاع برفقة بضاعته داخل سرداب متجره، وعن أرجل حِمار غاصت يومًا ما في بئر مقبرة. عن مقبرة ضائعة لملك أراد الوصول إلى نهاية العالم، وإلى نهاية البحر... تنبأ عرَّاف بأن المدينة التي سوف يدفن جثمانه فيها لن يقوى أحد على قهرها، وبأنها سوف تعرف السعادة إلى الأبد."

تبدأ الرواية بلُغز شغل مدينة الإسكندرية لسنوات؛ لُغز الحفرة التي انفتحت فجأة في شارع «النبي دانيال» وابتلعت فتاة كانت تتأبط ذراع خطيبها واختفت ولم يُعثر لها على أثر. تخوض بطلة الرواية رحلة البحث عن حقيقة ذلك اللغز وحقيقة الفتاة التي اختفى تاريخها تمامًا. ومع تلك الرحلة التي تتتبع خلالها خطوات الفتاة المنسية، تكتشف البطلة تأملات حول الحياة والموت والحب والوجود، ناسجةً حكايتها الخاصة وحكايات عن عائلتها وسكان المدينة.

إيناس حليم، كاتبة سكندرية من مواليد 1983، تخرجت في كلية الهندسة، وصدرت لها عدة أعمال منها مجموعة قصصية بعنوان «يحدث صباحًا» عام 2013، و«تحت السرير» مجموعة بورتريهات بالعامية المصرية عام 2014، والتي فازت بمنحة مؤسسة المورد الثقافي. حصلت على جوائز في القصة القصيرة، ونُشرت لها نصوص ومقالات في عدد من الصحف والمجلات.