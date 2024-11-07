لابيد: نتنياهو يُعين كاتس دُمية لتمرير قانون تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية

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هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لا يعين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بل دمية لتمرير قانون تهرب الحريديم من الخدمة بالجيش".

وأعلن نتنياهو، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إقالة جالانت من منصبه، وعيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس لتولي الوزارة خلفا له، فيما عيّن جدعون ساعر وزيراً للخارجيّة.

وقال نتنياهو: "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وأثارت إقالة جالانت، ردود فعل قوية في خضم الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن نتنياهو نقل رسالة إلى البيت الأبيض مفادها بأنه لا يعتزم تنفيذ موجة أوسع من الإقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات.

وأضاف "أكسيوس"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير واثقة من وعود نتنياهو بعدم إقالة مسئولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية.