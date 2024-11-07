برشلونة يكتسح النجم الأحمر الصربي بخماسية في دوري الأبطال

اكتسح فريق برشلونة الإسباني نظيره النجم الأحمر الصربي، بنتيجة 5-2، مساء اليوم الأربعاء على ملعب إيسبين أندرياس إيسكاس، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

تقدم إينياجو مارتينيز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 13، وأدرك سيلاس التعادل للنجم الأحمر في الدقيقة 27، لكن ليفاندوفسكي كان له رأيا آخر بتسجيل الهدف الثاني للعملاق الكتالوني في الدقيقة 43، لتنتصف المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.

وفي شوط المباراة الثاني واصل برشلونة سيطرته وهيمنته على المباراة ليضيف الهدف الثالث عن طريق ليفاندوفسكي، قبل أن يسجل رافينيا الهدف الرابع للبرسا في الدقيقة 55.

واختتم فيرمين لوبيز خماسية برشلونة في الدقيقة 76، وسجل ميلسون الهدف الثاني للنجم الأحمر في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة لـ 9 نقاط في المركز السادس، بينما تواجد النجم الأحمر في المركز الـ35 «قبل الأخير» دون نقاط.