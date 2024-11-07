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رفعت جماهير نادي جلطة سراي التركي أكثر من لافتة لدعم القضية الفلسطينية وسط الاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتحدت الجماهير التركية لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي تمنع رفع لافتات سياسية، وذلك خلال مواجهة توتنهام هوتسبير التي انتهت بفوز العملاق التركي بثلاثية دون رد، مساء الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وكتبت جماهير جلطة سراي على لافتة "فلسطين تباد"، ورفعت لافتات أخرى مكتوب عليها "اتركوا غزة تعيش.. فلسطين حرة".

وكانت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان الفرنسي رفعت لافتة مشابهة في ملاعب حديقة الأمراء خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

ورفعت الجماهير الباريسية لافتة كبيرة مكتوب عليها "حرروا فلسطين" ولم تنس أيضا الإشارة إلى ضرورة التدخل لإيقاف الغزو العسكري الصهيوني للأراضي اللبنانية.