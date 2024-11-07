نظم مركز إعلام المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وبالتعاون مع إحدى المستشفيات الخيرية بالمحلة الكبرى، اليوم الخميس، ندوة توعوية تحت عنوان "التلوث البيئي وعلاقته بالتغيرات المناخية"، بمقر قاعة المؤتمرات بالمستشفى، حيث أدارت اللقاء سماح جميل الإعلامية بمركز إعلام المحلة، وبحضور محمود السمري مدير المركز.

وتأتى الندوة في إطار حملة "دعم الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية"، التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة في قطاع الإعلام الداخلي، والتي تهدف إلى رفع الوعي بجهود الدولة في التصدي لأزمة المناخ ودمج المواطنين في أساليب المواجهة وحماية البيئة، وتنفيذًا لتوجيهات د.أحمد يحيي رئيس القطاع.

وحاضر بالندوة الدكتور عبد الباسط مرسي شكر، أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء بكلية علوم جامعة طنطا، إذ أشار إلى أن التلوث البيئي نتج عن تدخل الإنسان في التوازن الطبيعي الذي خلق الله به الأرض ككوكب صالح لحياة البشر، ولكن مع تدخلات الإنسان ومحاولاته صنع حضارة متقدمة لم ينتبه إلى أنه يدمر هذا التوزان الطبيعي، مؤكدًا أن تدخلات الإنسان على مدى القرنين الماضيين أدى إلى تدهور حالة كوكب الأرض.

وأوضح أن ملوثات البيئية أثرت بشكل مباشر في تلوث الهواء والماء والتربة، مما أصبح يهدد النباتات والحيوانات والإنسان ويصيب هذه الكائنات بما فيها الإنسان بأمراض خطيرة لم تكن موجودة في الأجيال السابقة نتيجة التلوث.

وأشار إلى أن التفاعلات التي تحدث بين الغازات والأشعة الشمسية والأبخرة أدت إلى زيادة سخونة الأرض بما يساهم في ذوبان الجليد بالقطبين وحدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر.

وشدد على أن هناك إجراءات يجب على المواطنين والدولة عملها للحد من التلوث البيئي ومن هذه الإجراءات إعادة تدوير المخلفات وأيضا تحويل المخلفات لصور أخرى من الطاقة النظيفة وغيرها، ودور المؤسسات بالدولة سن القوانين وتطبيقها بكل حزم على المخالفين، وأن تتبنى الأبحاث العلمية التي تساهم في التخلص من النفايات وتحولها لمواد نافعة.