بايرن يستعيد توازنه في دوري الأبطال بفوز صعب أمام بنفيكا

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا صعبًا على حساب ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدين بايرن ميونخ بفوزه في مباراة اليوم لنجمه الشاب جمال موسيالا، الذي سجل هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ويأتي فوز بايرن ميونخ في مباراة اليوم، ليستعيد الفريق توازنه، بعد خسارتين متتاليتين أمام أستون فيلا، ثم برشلونة برباعية.

بهذا الفوز رفع فريق بايرن ميونخ رصيده للنقطة 6 في المركز السابع عشر من جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند الرصيد ذاته، 6 نقاط، في المركز التاسع عشر بفارق الأهداف.