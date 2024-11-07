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وزير النقل الألماني يترك الحزب الديمقراطي الحر للبقاء في منصبه

برلين (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 10:32 ص | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 10:32 ص

رغم انهيار الائتلاف الحاكم، أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج اليوم الخميس، في برلين خروجه من الحزب الديمقراطي الحر للبقاء في منصبه كوزير في الحكومة الاتحادية الحالية، موضحا أنه لا يعتزم الانضمام إلى حزب آخر.

وقال فيسينج إن المستشار أولاف شولتس سأله عما إذا كان مستعدا لمواصلة منصبه في ظل الظروف الجديدة، مضيفا أنه فكر في الأمر وقال نعم لشولتس.

وأعلن فيسينج أيضا أنه يريد البقاء في الحكومة باعتباره غير منتمٍ لحزب في المستقبل، وقال: "لا أريد أن أكون عبئا على حزبي"، موضحا أنه أبلغ زعيم حزبه الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، أنه سيترك الحزب.

وقال: "أنا لا أنأى بنفسي عن القيم الأساسية لحزبي ولا أريد الانضمام إلى حزب آخر"، مضيفا أن هذا قرار شخصي يفي بتصوره عن المسؤولية، وقال: "أريد أن أبقى صادقا مع نفسي".


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