بيل وهيلاري كلينتون يهنئان ترامب على فوزه برئاسة أمريكا على مضض

قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في بيان انضمت إليه زوجته المرشحة الرئاسية الخاسرة في انتخابات سابقة هيلاري كلينتون، إنه يجب استذكار أن "أمريكا أكبر من نتائج أي انتخابات".

وجاء في بيان مشترك لهما على منصة "إكس" حول نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024: "لقد خاضت كامالا هاريس وتيم والز حملة إيجابية وذات تطلعات نحو المستقبل، وكانا فخورين بهما".

وأضافا: "لقد صوت الشعب الأمريكي، وسيكون دونالد ترامب وجيه دي فانس، الرئيس ونائب الرئيس القادمين للولايات المتحدة. نتمنى لهما التوفيق ونأمل أن يحكما البلاد بالنيابة عنا جميعا"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأردفا: "يجب أن نتذكر أن أمريكا أكبر من نتائج أي انتخابات، وأن ما نقوم به كمواطنين الآن سيحدث الفارق بين أمة تتقدم للأمام أو أمة تتراجع. نحن بحاجة إلى حل مشاكلنا واغتنام الفرص معا. إن مستقبل بلدنا يعتمد على ذلك".

جدير بالذكر أن هيلاري كلينتون تواجه موقفا صعبا عندما اضطرت بعد 8 سنوات من خسارتها للسباق الرئاسي أمام دونالد ترامب، أن تشهد خسارة امرأة أخرى، كامالا هاريس.