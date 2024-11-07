يون وترامب يتفقان عبر الهاتف على اللقاء في أقرب فرصة

أفاد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن الرئيس يون سيوك - يول، هنأ دونالد ترامب هاتفيا على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضح النائب الأول لمستشار الأمن الوطني كيم تيه - هيو للصحفيين، أن الاتصال الهاتفي بين يون وترامب صباح، اليوم الخميس، استمر لمدة 12 دقيقة، حيث اتفقا على تحديد موعد ومكان للاجتماع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الرئيس يون بحث مع الرئيس المنتخب ترامب التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ونشر القوات الكورية الشمالية في حرب أوكرانيا.

وقال يون، إن علاقة التعاون بين سول وواشنطن وطوكيو أصبحت أقوى يوما بعد يوم، وتمكن هذا التعاون من التطور إلى نظام تعاون ثلاثي في قمة كامب ديفيد بفضل مساهمات إدارة ترامب الأولى.

كما أعرب عن أمله في أن يواصل التحالف بين البلدين شراكته الوثيقة التي تشمل جميع مجالات الأمن والاقتصاد.

وبدوره، قال الرئيس المنتخب ترامب: "اتطلع إلى مواصلة العلاقة التعاونية الجيدة بين البلدين وأضاف أن "أستمع عن كثب لقيادة الرئيس يون".

وقال يون، إنه هنأ ترامب بصدق على فوزه الساحق بشعار "سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، معبرا عن أمله في أن يقود ترامب أمريكا العظيمة بقيادته في المستقبل.

وقال ترامب: أنا ممتن للغاية، وأعرب عن تحياته إلى جميع مواطني كوريا الجنوبية، بحسب كيم.