الكرملين ينفي تهنئة بوتين لـ ترامب على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

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نفى الكرملين الأنباء المتداولة حول تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وبحسب وكالة «ريا نوفوستي»، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن التقارير التي تفيد بأن بوتين هنأ بشكل «غير رسمي» ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، غير صحيحة.

وانتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء، بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفاز ترامب بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض، ليصبح أول مدان يُنتخب رئيسًا في الولايات المتحدة، وثاني شخص يُنتخب لأعلى منصب في أمريكا لفترات غير متتالية.