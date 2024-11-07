أكدت مراسلة "روسيا اليوم" في لبنان حدوث نزوح جماعي من منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفها.



ويظهر مقطع الفيديو عشرات السيارات تغادر المنطقة متجهة إلى مناطق آمنة في لبنان.



وأطلق الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في مباني محددة في خرائط مرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الأوزاعي، حارة حريك، تحويطة الغدير وحدث بيروت.



وأضاف البيان: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".